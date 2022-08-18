Владимир, 18 августа, 2022, 17:22 — ИА Регнум. Во Владимирской области дополнительные силы направили на тушение загорания торфа в Гусь-Хрустальном районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар

В районе населённого пункта Панфилово в Гусь-Хрустальном районе на территории частного предприятия по производству минеральных удобрений «Фаско+» горит торф. Площадь очага 18 августа достигла четырех гектаров, площадь активного горения составляет два гектара.

Группировка в настоящее время составляет 27 единиц техники и 61 человек. Также к месту выдвинулась группировка Ногинского спасательного центра МЧС России в количестве 9 единиц техники и 50 человек, а также группировка департамента гражданской обороны и пожарной безопасности Москвы — 32 единицы техники и 65 человек.