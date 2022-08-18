Тамбов, 18 августа 2022, 17:21 — REGNUM Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что российские власти приняли решение сделать бессрочной программу льготного кредитования «Сельская ипотека» по ставке 3%. Об этом Мишустин заявил сегодня, 18 августа, на форуме «Среда для жизни», который проходит в Тамбове.
Напомним, что суть программы «Сельская ипотека» в том, чтобы дать возможность гражданам РФ приобрести жилье всельскойместности с помощью ипотеки по ставке не выше 3% годовых с целью оживитьсельскиенаселенные пункты, увеличить численность жителей на селе и повысить качество их жизни.
Данная программа действует с 1 января 2020 года и ежегодно продлевалась правительством. Программа имеет лимиты.