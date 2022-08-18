Тамбов, 18 августа, 2022, 17:21 — ИА Регнум. Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что российские власти приняли решение сделать бессрочной программу льготного кредитования «Сельская ипотека» по ставке 3%. Об этом Мишустин заявил сегодня, 18 августа, на форуме «Среда для жизни», который проходит в Тамбове.

Nalog.ru Михаил Мишустин

«Эта программа должна была закончиться в текущем году, но теперь срок её действия не будет ограничен. Жители села смогут оформлять кредиты, чтобы купить или построить свой дом, не опасаясь, что не успеют до завершения этой программы. При этом ставка останется прежней — не выше 3%», — сказал Мишустин.

Напомним, что суть программы «Сельская ипотека» в том, чтобы дать возможность гражданам РФ приобрести жилье в сельской местности с помощью ипотеки по ставке не выше 3% годовых с целью оживить сельские населенные пункты, увеличить численность жителей на селе и повысить качество их жизни.

Данная программа действует с 1 января 2020 года и ежегодно продлевалась правительством. Программа имеет лимиты.