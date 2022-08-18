Кишинёв, , 17:21 — REGNUM Власти Молдавии своими действиями провоцируют новое обострение ситуации, отметил 18 августа в своем телеграм-канале военкор Александр Сладков.

Гагаузия Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, утром 18 августа власти Молдавии ввели на территорию Гагаузии отряды спецназа — якобы для учений, о которых в МВД страны ничего не сообщали.

«Помню, как в начале 90-х начиналась война в Молдавии. В дебюте были волнения гагаузов. Потом молдавские и румынские войска двинулись в Приднестровье. Вот и сегодня опять Гагаузия. Что там такого произошло, что нужно было вводить спецназ? Нет войны, её делают. Кто? Да всё те же», — отметил военкор.

Действия властей Молдавии могут быть направлены на то, чтобы спровоцировать Россию, полагает Сладков.