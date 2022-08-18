Ставрополь, , 17:15 — REGNUM В Ставропольском крае выявлен факт мздоимства в краевом колледже экономики и дизайна. На получении денежных средств от студентов за положительные оценки на экзаменах без их сдачи попались два высокопоставленных сотрудника учебного учреждения. Возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе, сообщили 18 августа в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Взятка A-r-e-s

«Возбуждены уголовные дела в отношении двух бывших заместителей директора АНО ПО «Ставропольский колледж экономики и дизайна». Они подозреваются в совершении 11 преступлений, предусмотренных статьей УК РФ «Коммерческий подкуп», — говорится в сообщении.

В общей сложности установлено получение с декабря 2021 года по февраль 2022 года более 190 тыс. рублей за сдачу зачетов и экзаменов без фактической проверки знаний от 11 студентов колледжа. В настоящее время расследование продолжается. В рамка следственных действий будет также дана оценка действиям студентов, заплативших за экзамены.