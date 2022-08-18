Новосибирск, 18 августа, 2022, 17:16 — ИА Регнум. После гибели пятилетней девочки в детском саду Новосибирска департаментом образования мэрии города создана комиссия. Об этом сообщили в министерстве образования Новосибирской области.

ИА REGNUM Детский сад

«Представители министерства образования Новосибирской области совместно с комиссией департамента образования мэрии города Новосибирска выехали на место происшествия, — рассказали редакции «Вести Новосибирск» в ведомстве. — Ведётся педагогическое расследование».

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Новосибирске возбудили уголовное дело по факту гибели пятилетней девочки, которая упала с самоката во время прогулки в детском саду.

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