Москва, 18 августа, 2022, 17:22 — ИА Регнум. В качестве ответной меры или в случае, если России как государству будет угрожать опасность, ВС РФ могут применить ядерное оружие, сообщил 18 августа журналистам замглавы департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

Kremlin.ru Межконтинентальные ракеты РС-24 «Ярс»

Он напомнил, что военная доктрина страны допускает «ядерное реагирование исключительно в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения». Ещё один вариант возможного применения — «когда само существование государства поставлено под угрозу».

Российский дипломат выразил надежду на то, что в НАТО и Соединённых Штатах понимают, во что в итоге может вылиться их собственная «агрессивная антироссийская риторика с акцентом на возможность» ядерной войны.