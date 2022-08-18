Киев, 18 августа, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он согласовал с Генеральным секретарем Организации Объединённых Наций Антониу Гутеррешем параметры возможной миссии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом Зеленский написал сегодня, 18 августа, в своем телеграм-канале.

Запорожская АЭС

Напомним, что сегодня Зеленский встретился с генсеком ООН во Львове. Там, в том числе, обсуждалась ситуация на Запорожской атомной электростанции. При этом именно Зеленский и его режим несут всю полноту ответственности за угрозу ядерной катастрофы на Запорожской АЭС, так как это украинские войска постоянно обстреливают станцию, находящуюся под российским контролем.

Что касается миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, то Россия давно добивается отправки экспертов агентства, чтобы они зафиксировали ситуацию на станции, которую всё время обстреливают украинские силы. Однако секретариат ООН всячески препятствует отправки миссии МАГАТЭ.

В итоге в секретариате ООН заявили, что готовы способствовать отправки миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, но только через Киев. Российская сторона указала, что это создает дополнительные угрозы для миссии, так как экспертам МАГАТЭ придётся пересекать линию фронта.