18 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Оксана Переможенко, , 17:27 — REGNUM В российском Министерстве обороны сообщили о возможных последствиях чрезвычайного происшествия на Запорожской атомной электростанции. В оборонном ведомстве РФ продемонстрировали карту, на которой отображены возможные последствия катастрофы.

Радиация Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отказ резервных дизель-генераторов и мобильных насосов при нештатной ситуации приведет к перегреву активной зоны и разрушению реакторных установок. Запорожская атомная электростанция — самая большая АЭС в Европе, и, соответственно, после выброса радиоактивных веществ они разнесутся на сотни километров, достигнув, в частности, Польши, Германии и Словакии.

Новость обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Многие участники обсуждения указали на то, что киевскому режиму плевать на риски, а Западу стоило бы задуматься, кому они дают оружие и чем это может обернуться. Были и те, кто считает, что у Киева не должно быть доступа к потенциально опасным ядерным объектам. Также были и те, кто призвал обезопасить Запорожскую АЭС от катастрофы из-за действий Киева.

«Министерство обороны России представило результаты анализа возможной провокации на Запорожской АЭС со стороны Киева. Будет как при Чернобыле или Фукусиме. Европейцам тоже достанется: немцам и полякам на всякий случай приготовиться. Адекватных здоровых людей всё это приводит в ужас. Но в том и дело, что Зеленский и гоп-компания уже давно не такие», — комментирует новость автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

«А Зеленский и рад. Какой инфоповод! Все страны посмотрят на Украину ещё хоть разочек!» — отметила одна из участниц обсуждения.

«Пусть поляки, немцы и словаки думают, к сожалению, всем достанется», — выразила опасения Галина.

«Хорошее предупреждение, жаль, что пустое…» — выразил опасения Wild Сat.

«Вот и было бы неплохо им наконец-то открыть глаза и подумать о судьбе своих граждан… А заодно и разобраться в том, кто в реалиях террорист и кому они помогают…» — написала Агния.

Слепцы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Теперь совершенно очевидно, что осуществления украинской стороной провокации нельзя допустить ни в коем случае», — пишет Vasil.

«Этим чубатым обезьянам нельзя оставлять АЭС…» — призвал еще один участник обсуждения.

«У них вообще всё надо отобрать, кроме палок и камней, и огородить забором с сеткой, чтоб не могли перекинуть», — отметил Ded_griboed.

«Надо анализировать, как их остановить. И что-то делать. А то мы как будто ждем, что они сделают какую-то мерзость, чтобы тыкать в них пальцем и кричать, какие они плохие. Странный подход. Западу ничего доказывать не надо, они и так всё знают. И действуют осознанно», — прокомментировал Tigre.

«Где удары по центрам принятия решения? Денацификация киевской власти — и всё кончится…» — не выдержал Максим.

«Будем надеяться на то, что строилась АЭС при СССР, а там закладывался запас прочности на случай ядерной войны», — написала Елена Ю.

«Проигрывающая сторона всегда устраивает провокации, неудивительно. А эти, у власти на Украине, вообще с головой не дружат», — отреагировал Антон.

«Эти ублюдки думают, что всё в Россию полетит. Но, на самом деле, всё может полететь в какую угодно сторону», — добавил Тим.

«В крайнем случае надо будет останавливать все блоки на АЭС, выгружать и увозить всё ядерное топливо», — прокомментировал новость Дмитрий Ш.

«Всем прилетит в разной степени», — выразил опасение Олег Ч.

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