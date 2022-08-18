Калуга, , 17:38 — REGNUM Калужанин, осквернивший чашу «Вечного огня» на площади Победы в Калуге, проведёт в колонии-поселении ближайшие два года, сообщили 18 августа корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Вечный огонь Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В мае 2022 года ночью 22-летний подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории мемориального комплекса, взобрался на постамент воинского захоронения — могилы Неизвестного солдата, — подошел к чаше «Вечный огонь» и осквернил ее, совершив акт мочеиспускания. Это сфотографировал его друг, а юноша разместил фотографию на своей странице в социальной сети.

Суд также на три года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калуге задержан молодой мужчина, справивший нужду у Вечного огня