Лондон, 18 августа, 2022, 18:15 — ИА Регнум. В Сеть выложили тизер фильма «Жить». Об этом сообщил портал Film.ru 18 августа.

Цитата из тизера Билл Найи в фильме «Жить» режиссёра Оливера Хермануса

В ролике перед зрителями предстаёт Билл Найи в образе госслужащего по имени Уильям, желающего праздно провести оставшиеся дни жизни после того, как у него обнаруживают смертельное заболевание. Премьера картины в США намечена на 23 декабря 2022 года.

Напомним, «Жить» станет ремейком одноимённой ленты Акиры Куросавы, выпущенной в 1952 году. Режиссёром фильма выступит Оливер Херманус («Моффи»).