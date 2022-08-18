Кострома, 18 августа, 2022, 18:52 — ИА Регнум. Создатели проекта «Кострома. Первый квартал», занимающегося развитием городской среды, раскритиковали схему новой сети маршрутов общественного транспорта, представленную городской администрацией. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Позор!

Общественники обнаружили множество несостыковок между описанием и визуализацией маршрутов на карте, которые могут запутать горожан. Так, путь троллейбуса №9, следующего из депо в микрорайон Паново, обрывается на полпути. Линии некоторых автобусных маршрутов, например, №1, идущего от Боровой до торгового центра «Солнечный», прочерчена совсем до другой остановки — улицы Рябиновой, где завершает путь маршрут №49. Путь маршрута №66, заканчивающегося у Мотордетали, обрывается при повороте на Советскую.

«Такой откровенной халтуры мы не видели уже давно! На схеме десятки различных несостыковок. Подобное отношение к делу — просто позор!» , — написали общественники.

Как пояснили ИА REGNUM в пресс-службе администрации, составлением схемы на базе одного из вариантов, предложенных Центром экономики инфраструктуры, занималось Управление городского пассажирского транспорта. Почему были допущены ошибки, остаётся загадкой. Сеть обещают переделать в «ближайшее время». Новая схема движения вступит в силу с 1 октября 2022 года.