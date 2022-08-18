Брюссель, 18 августа, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич, который находится в Брюсселе на переговорах с премьер-министром сепаратистского Косово Альбином Курти, обратится к сербской общественности 19 августа. Об этом сегодня, 18 августа, сообщил из Брюсселя директор Канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии Петар Петкович.

Kim. gov. rs Петар Петкович

Петкович добавил, что остальные члены сербской делегации также не будут сегодня делать заявлений для прессы .

Он уточнил, что сербская делегация на переговорах в Брюсселе «боролась за мир», и что она считала возможным компромисс с албанской стороной.

Петкович сказал, что обращение Александра Вучича к сербской общественности, которое планируется 19 августа во второй половине дня, будет одно из «самых важных» обращений сербского президента, передает телеканал РТС.

Напомним, что переговоры Александра Вучича и Альбина Курти 18 августа продолжались более пяти часов. На встрече присутствовали и представители ЕС — верховный комиссар по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель и посредник ЕС в диалоге Белграда и Приштины Мирослав Лайчак.