Новосибирск, , 17:07 — REGNUM В Новосибирске возбудили уголовное дело по факту гибели пятилетнего ребенка в детском саду. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

В колонне — на самокате Алексей Колчин © ИА REGNUM

По данным следствия, днём 18 августа в Советском районе Новосибирскаво время утренней прогулки в детском саду пятилетняя девочка, оставшись без присмотра, упала с двухколесного самоката и ударилась головой об асфальт. Ребёнок умер на месте.

Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей». Сейчас следователь допрашивает родственников ребёнка, сотрудников детского сада.

Отметим, что ранее в Красноярске бывшую сотрудницу детского сада осудили за падение девочки в кипяток. Ребёнок, оставшись без присмотра, вошёл в буфетную комнату, где на него упал чайник с кипятком, оставленный помощником воспитателя на скамейке. Девочка поскользнулась и упала в кипяток. Она получила термические ожоги ног второй-третьей степени площадью 10%, сопровождающиеся ожоговой болезнью.

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