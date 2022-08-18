Самара, 18 августа, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Делегация Самарской области посетила мемориальный комплекс «Саур-Могила» в ДНР, который был разрушен нацистами в 2014 году. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

ИА REGNUM Саур-Могила

В настоящее время Россия помогает восстанавливать памятник.

Сообщается, что землю с этого места передадут в областной музей воинской славы.

«Эта земля должна находиться в музеях воинской славы в честь наших победителей в Великую Отечественную войну и тех защитников, которые сегодня находятся на передовой», — приводит пресс-служба слова вице-спикера Самарской губернской думыАлександра Живайкина.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что участники спецоперации получили пять автомобилей УАЗ, которые были закуплены на средства, собранные госслужащими Самарской области.