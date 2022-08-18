Киев, 18 августа, 2022, 17:04 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем Организации Объединённых Наций Антониу Гутеррешем ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции, а также координацию по продовольственной сделке (вывоз продовольствия с Украины в условиях боевых действий). Об этом сегодня, 18 августа, сообщил сам Зеленский в своем телеграм-канале.

Запорожская АЭС

По словам Зеленского, он призвал ООН обеспечить безопасность Запорожской АЭС, потому что это «стратегический объект».

Также Зеленский отметил, что обсудил с Гутеррешем так называемую зерновую сделку.

«Во Львове провел встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Договорились о продолжении координации в реализации зерновой инициативы. Обсудили возможные направления ее развития», — пишет президент Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, именно Зеленский и его режим несут ответственность за систематические обстрелы Запорожской атомной станции и создаваемую угрозу ядерной катастрофы. ЗАЭС, которая находится под контролем российских сил, постоянно обстреливается украинскими силами, и Запад фактически покрывает в этом деле киевский режим.