Петрозаводск, , 17:04 — REGNUM В Карелии предприятиям будут возмещать 70% затрат на ипотеку, сообщает правительство республики.

Компенсация Pixabay.com

По данным ведомства, максимальный размер компенсации составит 1 млн рублей на одного квалифицированного работника. Также предусмотрена компенсация не более 70% по оплате части процентов по договору ипотеки, максимальный размер составляет 500 тыс. рублей на одного квалифицированного работника. Работодателям могут быть возмещены 70% затрат на приобретение жилого помещения работникам, максимальный размер — 2 млн рублей.

Такими мерами республика намерена поддержать работодателей, заинтересованных в привлечении квалифицированных кадров на производство.

Как сообщало ИА REGNUM, Югра поддержала малый и средний бизнес в условиях санкций на почти 2,4 млрд рублей.