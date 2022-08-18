Брянск, , 17:09 — REGNUM Именной батальон имени Александра Пересвета появится в Брянской области, сообщает 18 августа пресс-служба администрации Брянска.

Российская армия Иван Шилов ИА REGNUM

О создании подразделения объявил военный комиссариат региона. Для военнослужащих именного батальона предусмотрено вознаграждение в размере 210 тысяч рублей, ежемесячное денежное довольствие составит от 150 тысяч рублей, участник получат статус «Ветеран боевых действий». Кроме того, контрактникам и членам их семей будет предоставлен расширенный социальный пакет.

Как сообщало ИА REGNUM, власти региона также предусмотрели дополнительны меры поддержки добровольцам.

Читайте ранее в этом сюжете: В Брянской области создают именные подразделения защитников Донбасса