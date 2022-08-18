Ярославль, , 17:20 — REGNUM В посёлке Пречистое Первомайского района Ярославской области жители страдают из-за постоянно горящей и тлеющей незаконной свалки. Об этом сообщает аппарат Уполномоченного по правам человека в Ярославской области Сергея Бабуркина.

Сергей Бабуркин на месте несанкционированный свалки up76.ru

По словам жителей, свалка существует уже много лет в районе карьера, который находится у границ посёлка. Местные отмечают, что из-за постоянного тления оттуда идёт удушающий запах, пепел от горящей пластмассы, автомобильных шин и крупных бытовых отходов. При этом помощи люди найти не могут, не помогают даже решения суда, которые остаются не исполненными. Отчаявшись, люди решили обратиться к омбудсмену.

«Проблема действительно сложная, так как, по информации органов местного самоуправления, полигона на территории района нет, что, конечно, обуславливает сложности с вывозом мусора. Сейчас достигнута договоренность с оператором об организации вывоза отходов, необходимо устанавливать новые контейнеры для утилизации ТКО, устанавливать видеокамеры в районе свалки, разрабатывать новую схему утилизации отходов», — сообщил Сергей Бабуркин.

При этом омбудсмен отметил в своём посте о сложившейся ситуации, что и жители «вносят свою лепту в разрастание таких свалок». Однако, с ним не согласилась одна из местных жительниц, рассказавшая, что жители часто видят муниципальный транспорт, проезжающий с грузом в сторону свалки и возвращающийся пустым.

А то валят на народ. Администрация сами и создают эту незаконную свалку. Привезли на технике разобранное здание бывшей конторы из д. Шильпухово. А ещё таблички о штрафах втыкаем, которая кстати перед вашим приездом только и появилась, — написала жительница в комментариях паблика Уполномоченного во «ВКонтакте».

Информацию, полученную от жителей в комментариях, Сергей Бабуркин попросил проверить районные власти.