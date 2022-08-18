Нальчик, , 17:01 — REGNUM В Кабардино-Балкарии выявлена попытка хищения денежных средств в крупном размере. В хищении заподозрен директор коммерческой структуры, выполнявшей работы по ремонту сельского дома культуры. Его уличили в присвоении свыше 660 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

Деньги Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Сотрудники ведомства в ходе совместной оперативной работы с сотрудниками МВД установили, что в 2020 году подозреваемый заключил контракт на проведение ремонтно-монтажных работ с администрацией дома культуры села Арик Терского района. При исполнении контракта подрядчик подделал документы, завысив стоимость и объемы работ на 660 тыс. рублей. За попытку залезть в карман государству ему грозит до шести лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года в Кабардино-Балкарии выявили факт хищения бюджетных денежных средств в размере 2,5 млн рублей при строительстве футбольного поля в Чегемском районе.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кабардино-Балкарии украли 2,5 млн рублей при возведении футбольного поля