Лос-Анджелес, США, , 16:59 — REGNUM Американская рэп-исполнительница Cardi B сделала первую татуировку на лице. Об этом 18 августа пишет Hollywood Life, ссылаясь на тату-мастера артистки.

Cardi B Кадр из интервью на телевидении

Как отмечает издание, мастер певицы поделился в своих соцсетях роликом, в котором показал процесс создания татуировки — красными чернилами он нарисовал на подбородке Cardi B некий узор. Значение изображения артистка не комментировала.

Ранее российский исполнитель Элджей (Алексей Узенюк) обвинил команду Cardi B, Lil Durk и Канье Уэста в плагиате его клипа на песню URUS. По мнению артиста, видео на трек Hot Shit является «дешёвой копией».

