Курган, 18 августа, 2022, 16:58 — ИА Регнум. В Кургане после нескольких несостоявшихся тендеров нашли подрядчика для расчистки русла реки Тобол. Тендер выиграл единственный участник — ООО Строительно-монтажная компания «Артель», сообщается на сайте госзакупок.

Реки Тобол и Убаган на карте

Подрядчика на расчистку русла реки Тобол филиал «Тюменьрегионводхоза» искал с февраля 2022 года. Не состоялись три тендера. В итоге заказчик поднял стартовую цену на 39%.

Всего на расчистку русла Тобола в районе Омского моста в 2022 году направят около 100 млн рублей. В ходе работ должны углубить наиболее заиленный участок протяженностью 2,4 км. Это увеличит пропускную способность русла и снизит время стояния воды в пойме во время прохождения высоких паводков, что в свою очередь позволит снизить риски затопления прибрежных территорий.

Расчистку запланировано завершить до ноября 2023 года. Работы финансируются из федерального бюджета.