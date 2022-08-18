Анкара, 18 августа, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Центральный банк Турции понизил ключевую процентную ставку на 100 базисных пунктов — с 14% до 13% годовых, сообщает 18 августа пресс-служба финансового регулятора.

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Решение о снижении ставки принято турецким ЦБ на фоне продолжающегося ускорения инфляции в стране и стало неожиданным для большинства аналитиков, которые прогнозировали, что регулятор сохранит показатель на прежнем уровне.

Ключевая ставка ЦБ Турции понижена впервые в текущем году. На уровне 14% она находилась с декабря 2021 года.

Напомним, годовая инфляция в Турции по итогам июля ускорилась до 79,6% с 78,62% в предыдущем месяце. Тем не менее регулятор счёл необходимым снизить ставку, отметив тенденцию к замедлению темпов экономической активности в стране в III квартале.