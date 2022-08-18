Москва, 18 августа, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Предложение Минюста о запрете ареста предпринимателей по экономическим преступлениям небольшой тяжести будет поддержано в Совфеде, отметил сенатор Андрей Клишас.

Пресс-служба Совета Федерации РФ Андрей Клишас

Ранее Минюст России вынес на общественное обсуждение законопроект с поправками в Уголовно-процессуальный кодекс. Документ предусматривает уточнение основания избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении предпринимателей и членов органов управления коммерческих организаций с учетом тяжести инкриминируемого деяния. В частности, предлагается установить запрет избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого, обвиняемого в совершении преступлений небольшой и средней тяжести в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Исключение составляют случаи, когда он нарушил ранее избранную меру пресечения, пытался скрыться от органов предварительного расследования или от суда, следует из сообщения на сайте ведомства.

«Предложение Минюста мы полностью поддержим. Правильно. Своевременно. Мы видим формирование новой правовой политики в данной сфере», — отметил Клишас в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев предложил в рамках декриминализации экономических статей Уголовного кодекса РФ изменить подход к избранию меры пресечения для предпринимателей.