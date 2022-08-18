Москва, , 17:01 — REGNUM У России есть всё, чтобы выполнить заявленные Москвой задачи в ходе спецоперации ВС РФ на Украине. При этом прямого столкновения с НАТО Россия не хочет, сообщил 18 августа журналистам замглавы департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

НАТО за мир Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Иван Нечаев «Россия как ядерная держава продолжит действовать максимально ответственно, прямое столкновение с США и НАТО не в наших интересах».

По словам российского дипломата, не Россия, а ряд стран НАТО предлагают снизить «порог применения ядерного оружия». Москва понимает, что в ядерной войне не будет победителей.

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