CNN: Евросоюз не запретит выдачу виз гражданам России
Вашингтон, 18 августа, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Европейский союз не сможет согласовать вопрос запрета виз для граждан Российской Федерации. Об этом сегодня, 18 августа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
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Напомним, что некоторые страны Евросоюза, в частности страны Прибалтики и Финляндия, выступили с инициативой полного запрета или ограничения в выдаче виз гражданам России. При этом речь идёт о запрете выдачи вообще всех виз, даже туристических.
Однако, по данным CNN, Евросоюз такой запрет не введёт — страны, входящие в наднациональное объединение, вряд ли смогут единогласно прийти к такому решению.
Стоит отметить, что крупные страны Евросоюза, в частности Германия, выступили против запрета на выдачу виз гражданам России.