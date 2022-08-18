Самара, 18 августа, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Пять автомобилей УАЗ передала делегация Самарской области защитникам Донбасса. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

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Отмечается, что при передаче техники председатель областного правительства Виктор Кудряшов обратился к участникам спецоперации.

«Эта техника куплена на благотворительные деньги. Люди откликнулись на призыв общественных, общественно-патриотических организаций, собрали деньги и приобрели эти УАЗы, которые, я уверен, вам окажутся полезными», — приводит пресс-служба его слова.

Кудряшов поблагодарил воинов за службу.

«Возвращайтесь домой живыми и невредимыми, с победой! Мы будем вам помогать всем, чем только можем», — заявил он.

Сообщается, что жители региона передали бойцам открытки и письма с добрыми пожеланиями, детские поделки и рисунки. Также были доставлены продукты и предметы первой необходимости.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что с начала спецоперации на Донбасс из Самарской области было отправлено свыше 700 тонн гуманитарного груза, стройматериалы и спецтехника. 18 августа делегация Самарской области прибыла в город Снежное (ДНР).