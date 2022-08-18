Кострома, , 17:15 — REGNUM В Костромской области началась очередная волна коронавируса, связанная с вариантами штамма «Омикрон» — ВА.4 и ВА.5. Об этом ГТРК «Кострома» рассказал главный санитарный врач региона Александр Кокоулин. По его мнению, своего пика она достигнет через две недели — к началу сентября.

Маска © https://pixabay.com

«С 25 июля мы отмечаем еженедельный прирост заболеваемости в районе 50-70%. Пик придёт недели через две, прогнозирую подъём до 100 заражений в сутки, плюс-минус. Потом будет небольшое снижение»

После этого области стоит готовиться к ещё одному подъёма заболеваемости, он случится в октябре.

«Все последующие годы мы наблюдали сезонность этой болезни. Вероятно, так будет и в этот раз. Ещё одну волну стоит ждать в октябре», — добавил врач.

Напомним, максимальное значение предыдущей — пятой волны COVID-19 было зафиксировано 13 февраля. В этот день инфекцию обнаружили у 1083 костромичей. На протяжении последней недели заболеваемость растёт, в области фиксируется от 35 до 70 новых заражений в день. В июне и первой половине июля этот показатель не превышал 15 случаев в сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Костромской области ожидают новую волну коронавируса и возвращение масок