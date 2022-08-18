Пенза, , 17:33 — REGNUM Первую в этом сезоне вакцину от гриппа доставили в Пензенскую область. Об этом 18 августа сообщает региональный минздрав.

Прививка Наталья Диева © ИА REGNUM

Препарат «Ультрикс квадри» поставили в Пензенскую область в количестве более 50 тыс. доз. Вакцинации подлежат наиболее уязвимые группы населения, среди которых беременные, граждане с хроническими заболеваниями и дети.

Иммунизация населения от гриппа проводится бесплатно. Детей вакцинируют с разрешения законных представителей.

ИА REGNUM ранее передавало, в Марий Эл доставили вакцину против гриппа. В числе поступивших препаратов инактивированная вакцина «Совигрипп» в количестве 90 040 доз для защиты взрослого населения и гриппозная четырехвалентная инактивированная вакцина «Ультрикс Квадри» в количестве 33 530 доз для иммунизации детского населения и 20 440 доз — взрослого.

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