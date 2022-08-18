Мелитополь, 18 августа, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Украинские боевики пытками пытаются добиться от жителей Украины признаний в любви к этой стране. Об этом рассказала 18 августа жительница города Мелитополя (Запорожская область), вспоминая время, когда город ещё находился под контролем Киева.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

В дом к женщине с ребёнком ворвались украинские боевики, насильно заставляя «говорить, что я люблю Украину».

«Я была готова под дулом автомата сказать всё что угодно… Били по лицу, хватали за волосы… Ребят, но так не делается… Я увидела, кто такие враги», — рассказала Алёна Фомина, сообщают РИА Новости.

Напомним, Мелитополь в ходе спецоперации ВС РФ был освобождён от украинских боевиков 1 марта.