Неклиновский район, Ростовская область, , 16:50 — REGNUM Гостям форума «Армия-2022» покажут реконструкцию освобождения Ростовской области от фашистско-немецких захватчиков. Донской военно-исторический фестиваль, в рамках которого воссоздадут победные бои августа 1943 года, состоится в парке «Патриот» в Неклиновском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 18 августа.

Участник реконструкции Дарья Драй © ИА REGNUM

В рамках фестиваля будут работать интерактивные площадки «Афганская война», «Полевой госпиталь», «Выставка экспонатов, обнаруженных поисковыми движениями», «Фронтовая бригада», «Музей Неклиновской лётной школы» и другие. 21 августа запланировано провести военно-историческую реконструкцию «Бои на южном направлении. Прорыв Миус-фронта».

Как ожидается, в реконструкции и интерактивных площадках примут участие около 250 членов исторических обществ из десяти регионов России. В реконструкции задействуют не только точные копии оружия, но и вооружение времён Великой Отечественной войны.