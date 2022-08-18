Санкт-Петербург, 18 августа, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Правительство Санкт-Петербурга до 2032 года продлило контракт с АО «Метрострой Северной Столицы» (МССС) на проектирование, строительство и реконструкцию Петербургского метрополитена. Об этом 18 августа сообщили в МССС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство станции метро

Предприятие подтвердило, что соглашение с городским правительством было продлено решением губернатора Санкт-Петербурга. Срок действия предыдущего контракт должен был закончиться в 2023 году.

На строительство 37 объектов за десять лет Смольный направит 602 млрд рублей. При этом Санкт-Петербург и МССС планируют заключить дополнительные контракты в отношении тех участков четырёх линий метро, где планируют строить станции.

Напомним, что ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что новый Генеральный план города включает в себя открытие 89 новых станций метро. Такие планы должны быть реализованы к 2040 году.