Калуга, , 16:58 — REGNUM Соглашение о взаимодействии между министерством цифрового развития Калужской области и Государственным музеем истории космонавтики имени К. Э. Циолковского было заключено 18 августа в Калуге в рамках всероссийского форума «Цифровая эволюция». Подписи под документом поставили заместитель губернатора Дмитрий Разумовский и директор музея истории космонавтики Наталья Абакумова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области.

Соглашение о взаимодействии между министерством цифрового развития Калужской области и Государственным музеем истории космонавтики имени К. Э. Циолковского подписали заместитель губернатора Дмитрий Разумовский и директор музея Наталья Абакумова Агентство регионального развития Калужской области

Соглашение предусматривает разработку и реализацию совместных проектов, организацию и проведение образовательных мероприятий в ИТ-сфере, конференций, круглых столов по темам цифровых технологий в культуре и туризме.

Одновременно запланировано сотрудничество по вопросам проведения тематических мероприятий: всероссийского форума «Цифровая Эволюция», а также Техно-фестиваля космической тематики для школьников «Земля — Луна, Калуга — Марс».

Читайте ранее в этом сюжете: В Калуге открылся III всероссийский форум «Цифровая эволюция»