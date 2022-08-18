Кемерово, , 16:44 — REGNUM В Кемеровской области в ночь на 18 августа столбики термометров понизились до +8 ºС. В высокогорных районах вполне могло быть существенное понижение температуры. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

Иней, заморозки Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«И если в Таштагольском районе осадки были в виде дождя, то на вершинах гор мог отмечаться снег, — уточнили синоптики. — В Шерегеше не ведутся метеонаблюдения Кемеровским гидрометцентром, ближайшие к Шерегешу метеостанции расположены в Таштаголе, Усть-Кабырзе, Кондоме».

По данным сотрудников гидрометцентра, для августа выпадение снега — редкость, но сейчас погоду по Кемеровской области определяет холодная воздушная арктическая масса. Заток холода поступает в регион с северо-востока. Перемены в погоде ожидаются с воскресенья, а с 24 августа прогнозируется солнечная, теплая погода.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кемеровской области 19 августа местами ожидаются заморозки до 0…-2 °C.