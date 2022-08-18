Черкесск, , 16:44 — REGNUM В Карачаево-Черкесии 18 августа открыли новое здание республиканского управления Федеральной службы судебных приставов. Его открытие приурочили к 100-летию республики, которое отмечается в 2022 году. В торжественной церемонии принял участие глава федерального ведомства Дмитрий Аристов.

Флаг ФССП

Расположенное в новом микрорайоне города Черкесска здание занимает площадь около 4 тыс. кв. м. В нем предусмотрены места ожидания для посетителей, зона приема граждан, большая парковка для транспорта, неподалеку расположена остановка общественного транспорта.

«Здание полностью оснащено всем необходимым для работы с применением современных технологических решений. <…> Уверен, в новом здании будет комфортно и посетителям, и сотрудникам. Благодарю Дмитрия Васильевича за то, что он лично принял участие в событии, а коллектив подразделения службы судебных приставов по КЧР — за работу на благо России и нашей республики», — написал в своем телеграм-канале глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

Напомним, ранее управление ФССП в регионе располагалось в тесном здании в центре города, мало пригодном для приема большого числа посетителей.