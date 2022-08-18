Красногорск, , 16:43 — REGNUM Лесные пожары в Рязанской области заметны и в Подмосковье. Об этом 18 августа написал губернатор Московской области Андрей Воробьев у себя в телеграм-канале.

Лесной пожар skeeze

В число таковых входят Коломна, Орехово-Зуево, Воскресенский и Раменский городские округа, отметил глава региона, не уточнив при этом о каких именно последствиях идет речь.

«Мы видим, какая стоит погода, и понимаем, что на следующей неделе будет за 30 градусов. Поэтому все службы на этих территориях переведены на усиленный режим. Мы просим жителей не разводить открытый огонь в лесах, чтобы не осложнять обстановку в пожароопасный сезон, а водителей быть аккуратнее на дорогах из-за смога», — отметил Воробьев.

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