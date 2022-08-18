Санкт-Петербург, , 16:40 — REGNUM Команда безопасности VK будет уведомлять пользователей «ВКонтакте» об утечке паролей в сторонних сервисах. Соответствующую информацию опубликовали в блоге соцсети 18 августа.

VK Дарья Драй © ИА REGNUM

Согласно сообщению, пользователь «ВКонтакте» будет получать уведомление, если такой же, как у него пароль окажется в базах утёкших данных. Процесс является полностью автоматическим — пароли проверяются только в зашифрованном виде и на серверах VK.

Добавим, что нововведение уже доступно во «ВКонтакте». Позже оно появится и в других сервисах компании VK.

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