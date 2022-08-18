Санкт-Петербург, 18 августа, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Команда безопасности VK будет уведомлять пользователей «ВКонтакте» об утечке паролей в сторонних сервисах. Соответствующую информацию опубликовали в блоге соцсети 18 августа.

Дарья Драй ИА REGNUM VK

Согласно сообщению, пользователь «ВКонтакте» будет получать уведомление, если такой же, как у него пароль окажется в базах утёкших данных. Процесс является полностью автоматическим — пароли проверяются только в зашифрованном виде и на серверах VK.

Добавим, что нововведение уже доступно во «ВКонтакте». Позже оно появится и в других сервисах компании VK.