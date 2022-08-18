Москва, , 16:39 — REGNUM Законопроект с поправками в административное законодательство, направленный на защиту персональных данных граждан, может вскоре быть внесен в Госдуму, отметил замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Персональные данные ИА REGNUM

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявил о снижении на 8,5% количества IT-преступлений в России на фоне проведения специальной операции на Украине, сообщил сайт «МВД Медиа».

«То, что прикрыли эту мерзкую лавочку мошенников, хорошо. И что особенно активно они «работали» в период пандемии (да и сейчас продолжают, эти точки по всей нэзалэжной разбрызганы) — тоже факт. Но все же откуда у украинских мошенников данные на 20 млн (!) наших граждан? Утечки? Покупка? Взлом? Вопросов пока больше, чем ответов. Кстати, мы во фракции ЛДПР разработали и направили в правительство поправки в административное законодательство, направленные на защиту персональных данных граждан», — отметил Нилов в своём телеграм-канале.

По его словам, после получения отзыва законопроект будет внесен в Государственную Думу.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса ВЦИОМ, 35% жителей России пользуются программами, которые помогают распознать телефонных мошенников.

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