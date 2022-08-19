Тамбов, , 09:31 — REGNUM Совместный аналитический доклад ВЦИОМ и АНО «Национальные приоритеты», демонстрирующий аналитику по итогам опроса 32-х федеральных и региональных экспертов по теме формирования комфортной городской среды представлен в рамках деловой программы форума «Среда для жизни» 18 августа.

Эстетика городской среды Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Наиболее интересное сейчас происходит в регионах. Основной фокус активности сместился из столиц и крупных городов. Самые творческие и любимые жителями проекты создаются в малых городах и исторических поселениях», — сообщила во время презентации доклада в деловой программе форума «Среда для жизни» генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Выводы доклада гласят: реализация национального проекта «Жильё и городская среда» заметна на всех уровнях от федерального до муниципального и улучшает жизнь людей и городских сообществ нашей страны. Залог успеха каждого конкретного проекта по благоустройству — соблюдение баланса интересов участников и диалог. При этом роль катализатора играют местные власти. Все заметные кейсы создания комфортной среды связаны с активностью неравнодушных, деятельных лидеров на уровне управления городом.

Полный текст доклада можно увидеть по ссылке.

К примеру, в Тамбове в рамках Всероссийского урбанистического форума «Среда для жизни» состоялось открытие народного фитнес-парка. Спортивная площадка построена в рамках договора пожертвования между ДОМ. РФ и благотворительным фондом «Развитие Тамбовщины».

Народный фитнес-парк расположен на Набережной Тамбова, доступ на площадку бесплатный. Всего для горожан установлено 46 современных тренажеров. Профессиональное фитнес-оборудование соответствует всем требованиям безопасности, не боится перепадов температур и осадков и доступно в том числе людям с ограниченными возможностями. Каждый тренажер оснащен QR-кодом, по которому открывается подробная инструкция по эксплуатации.

«Как человек, неравнодушный к спорту, я очень рад, что проект по открытию в российских городах фитнес-центров на открытом воздухе развивается при поддержке ДОМ. РФ. Тамбов — второй после Суздаля город, где мы запускаем современный воркаут. Открытие спортобьектов — это всегда событие на уровне города, района или квартала. С таких народных площадок начинается здоровый образ жизни, дружба, а иногда и большая спортивная карьера», — прокомментировал генеральный директор ДОМ. РФ Виталий Мутко.

В столице Алтайского края общественники и участники нацпроекта «Жилье и городская среда» всем миром восстанавливают один из старейших городских парков Барнаула — «Изумрудный»: 20 июля 2022 года ему исполнилось 90 лет.

«Это все неравнодушные барнаульцы, которые спасали парк от уничтожения, кто участвовал в его общественном проектировании, кто принимает активное участие в его жизни — трудится на субботниках, организует события, оказывает разнообразную помощь, просто приходит сюда провести время. У одного из любимейших и старейших парков краевой столицы яркая и неповторимая история, прочно связанная с судьбой Алтая и Барнаула, и не менее яркое будущее.

Уверен, общими усилиями мы сможем сделать этот парк образцом для других общественных пространств нашего края. Более того, история спасения и возрождения «Изумрудного» дала старт настоящей «зеленой революции» в Барнауле, вдохновив тысячи горожан на борьбу за создание зеленых зон рядом со своим домом. Надеюсь, наш опыт будет востребован в деле решения острой проблемы дефицита современных парковых зон в нашем городе», — отметил глава краевого фонда имущества, куратор возрождения парка Владислав Вакаев.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Жилье и городская среда» — один из 14 национальных проектов, инициированных Президентом Российской Федерации с 2019 года. Он направлен на модернизацию строительной отрасли, повышение качества жилищного строительства (в том числе, посредством внедрения передовых технологий), создание механизмов развития комфортной городской среды, благоустройство населенных пунктов, переселение граждан из аварийного жилья и создание возможностей для улучшения жилищных условий россиян.

За время реализации национального проекта «Жилье и городская среда»: благоустроено более 45,5 тысяч общественных и придомовых пространств; с момента запуска проекта «Чистая вода» в 2019 году построено и модернизировано 452 объекта водоснабжения и водоотведения; более 382 тысяч россиян переселены из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года; введено в эксплуатацию 314 млн кв. м жилья.