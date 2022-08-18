Красногорск, 18 августа, 2022, 16:36 — ИА Регнум. В общей сложности 17 единиц техники направили из Подмосковья в Рязанскую область для тушения лесных пожаров. Об этом 18 августа написал губернатор Московской области Андрей Воробьев у себя в телеграм-канале.

(сс) Land Between the Lakes KYTN Лесной пожар

Также он сообщил, что из-за лесных пожаров в Рязанской области профильные службы Подмосковья усилили пожарную охрану на границах региона. На данный момент ситуация стабильная и находится под контролем.

«Мы направили на помощь в Рязань 17 единиц техники. Личный состав из 32 человек обеспечен топливом, сухпайком и водой на три дня», — сообщил Воробьев.