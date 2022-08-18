Пенза, 18 августа, 2022, 16:36 — ИА Регнум. В Пензенской области с 6 апреля фиксируются обращения пострадавших от нападения клещей. За это время в медицинские учреждения региона обратились 1210 человек, из них 478 детей в возрасте до 14 лет, сообщает 18 августа пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.

Rospotrebnadzor.ru Клещи

За истекшую неделю количество пострадавших увеличилось на 32 человека, из них девять детей.

На зараженность возбудителями иксодового клещевого боррелиоза исследовали 1190 снятых с людей клещей. Возбудители заболевания выявлены в 207 их них (17,4%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области в июне местами максимальная численность клещей достигала 172 экземпляров на 1 км учёта.

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