Кемерово, 18 августа, 2022, 16:35 — ИА Регнум. В Кемеровской области 19 августа местами ожидаются заморозки до 0…-2 °C. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заморозки

«Переменная облачность, местами небольшие дожди, по югу местами умеренные, местами дымка. Ветер северный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 °C, местами заморозки 0…-2 °C, днём — +12…+17 °C», — уточняется в прогнозе.

При этом в Промышленновском районе Кузбасса сохранится высокая пожароопасность (четвёртого класса горимости).