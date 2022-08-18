Ростов-на-Дону, 18 августа, 2022, 16:32 — ИА Регнум. В Ростовской области в День Государственного флага волонтёры раздадут 3 тыс. лент триколора. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 18 августа.

ИА REGNUM Флаг РФ

Волонтёры напомнят жителям Ростовской области, что ленту принято крепить к одежде с левой стороны.

«Государственный флаг Российской Федерации — один из символов единства нашего народа, истории и светлого будущего нашей любимой страны. Мы все бережно чтим историю, традиции и нерушимые ценности нашего государства и передаем их молодому поколению», — отметил председатель комитета по молодёжной политике Ростовской области Александр Никиточкин.

В этот же день военнослужащие срочной службы вместе с юными патриотами раскроют в парке имени Горького в Ростове-на-Дону флаг России длиной в 25 метров.