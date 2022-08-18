Брянск, 18 августа 2022, 16:42 — REGNUM Раскопки на месте массовых захоронений мирных жителей в Гомельской области посетил во время рабочего визита в соседний регион 17 августа губернатор Брянской области Александр Богомаз. Об этом он сообщил в соцсетях.
Как рассказали брянской делегации, о месте захоронений стало известно со слов очевидицы — будучи 11-летней девочкой она содержалась в концентрационном лагере и смогла сбежать оттуда.
Поисковикам удалось установить имена нескольких сотен человек. В память о погибших Александр Богомаз возложил цветы.