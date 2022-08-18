Брянск, , 16:42 — REGNUM Раскопки на месте массовых захоронений мирных жителей в Гомельской области посетил во время рабочего визита в соседний регион 17 августа губернатор Брянской области Александр Богомаз. Об этом он сообщил в соцсетях.

Останки расстрелянных мирных жителей в Гомельской области Цитата из видео

Как рассказали брянской делегации, о месте захоронений стало известно со слов очевидицы — будучи 11-летней девочкой она содержалась в концентрационном лагере и смогла сбежать оттуда.

«На месте проведения раскопок вблизи мемориального комплекса «Партизанская криничка» я видел страшную картину: в глубокой яме — останки молодых женщин, подростков, стариков… Площадь захоронений — как пять футбольных полей. Фашисты уничтожали их, боялись, что молодёжь и старики возьмутся за оружие. Людей расстреливали и бросали в ямы», — поделился 18 августа в социальных сетях впечатлениями глава региона.

Поисковикам удалось установить имена нескольких сотен человек. В память о погибших Александр Богомаз возложил цветы.