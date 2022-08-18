Москва, 18 августа, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Россия ответит недружественным странам на их визовые ограничения в отношении российских граждан, сообщил 18 августа журналистам замглавы департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

Борковский Алексей Васильевич Здание МИД России

Иван Нечаев «Эти шаги не останутся без должной реакции российской стороны, и о них вы скоро узнаете».

Так российский дипломат прокомментировал попытки ряда европейских стран прекратить или ограничить выдачу виз гражданам РФ всех категорий, а также идею отменить действие уже имеющихся разрешений на длительное пребывание.

Он назвал эту политику чистейшей русофобией, ксенофобией и неонацизмом.

«Не можем исключать полноформатного принятия подобных дискриминационных решений как на уровне ЕС, так и со стороны отдельных государств, даже в отсутствие общеевропейского консенсуса», — отметил дипломат.