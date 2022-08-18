Новосибирск, , 16:28 — REGNUM В Новосибирской области по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по факту загрязнения отходами производства вод и порчи земли на территории картонно-бумажного комбината. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ведомства.

Экология Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что ранее инициативная группа жителей новосибирского города Обь обратились в региональное управление СКР с просьбой назначить проверку по факту загрязнения окружающей среды Новосибирским картонно-бумажным комбинатом, расположенным в посёлке Красный Яр. Они сообщили, что на территории комбината находится овраг предположительно с производственными отходами.

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По данным следствия, до августа 2022 года на территории предприятия происходил сброс отходов производства на близлежащую территорию. Это привело к загрязнению поверхностных и подземных вод, отравлению, загрязнению и порче земли, а также причинению существенного вреда растительному миру, лесному хозяйству и окружающей среде.

Следователи сейчас устанавливают все обстоятельства совершённого преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Новосибирской области была назначена доследственная проверка по факту загрязнения окружающей среды на территории картонно-бумажного комбината.