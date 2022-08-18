Осло, , 18:15 — REGNUM Россия перебросила крупные сухопутные войска с Крайнего Севера на Украину. Это указывает на то, что соседняя страна считает Крайний Север стабильным и что там нет серьёзных угроз. Об этом заявил Эйрик Кристофферсен, генерал норвежской армии, возглавляющий вооружённые силы Норвегии, информационному агентству High North News.

Флот России Mil.ru

«В настоящее время у России на Кольском полуострове осталось мало сухопутных войск. Крупные силы были передислоцированы от границ Финляндии на юг, в сторону Украины», — сказал Кристофферсен.

Он отмечает, что активность России в Арктике необычно низкая, но сохранила некоторую морскую активность.

«Их военно-воздушные силы имеют возможность перехватывать и проводить воздушное патрулирование. Но они делают это в меньшей степени, чем то, что было нормальным в последние годы», — отметил генерал.

В ходе интервью Кристофферсен заявил, что Норвегия поддерживает военные контакты с Россией. Это важно для безопасности Норвегии и позволяет избежать недоразумений в случае нежелательных инцидентов, таких, как перехват российского истребителя с морского разведывательного самолёта на опасно близком расстоянии.

«У нас такие же протокольные встречи, и мы поддерживаем открытую линию между Объединенным штабом Норвегии и Северным флотом. Кроме того, мы провели совещания на границе, на которых обсуждались вопросы пограничного контроля, а также поисково-спасательных работ», — сказал в заключении Эйрик Кристофферсен.

Отметим, что Норвегия совершила демарш со Шпицбергеном, когда Осло 28 июня отказалось пропускать грузы, в том числе продовольствие для российского шахтёрского посёлка Баренцбург через КПП Стурскуг на границе стран. Просьбы Москвы об исключении грузов из-под санкций были отклонены. Позже, после многочисленных дискуссий, 6 июля норвежские власти согласились пропустить через свою территорию контейнеры с грузами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что плановое учение с группировкой разнородных ударных сил по разрешению кризисных ситуаций в Арктике начались на Северном флоте. В ходе учения будут отработаны комплексные задачи оборонительного характера, а также сдерживания условного противника в Баренцевом море, отражения нападения на острова и побережье России в Арктике.

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