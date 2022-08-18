Воронеж, , 16:23 — REGNUM Второй этап реконструкции Остужевской развязки в Воронеже начнётся в ближайшее время, пока ограничения для автомобилистов вводится не будут. Об этом 18 августа написал в в телеграм-канале глава Воронежа Вадим Кстенин.

Мэрия Воронежа © ИА REGNUM

«К следующему этапу — перекрёстку улиц Остужева и Минской в разных уровнях, съездам и разворотным кольцам, расширению дороги по направлению к трассе М4-Дон — фактически уже приступаем. Подрядчик готов, силы и средства в наличии, уже начал геодезическую съёмку, предварительно проработаны непростые вопросы переноса инженерных коммуникаций. Такая стройка неизбежно вызовет затруднения. Мы готовились заранее – создали связь Минская-Землячки. Ограничений движения вводить не будем, пока не построим дороги, которые позволят объезжать перекрёсток», — написал Кстенин.

Отдельно будет решаться вопрос организации движения большегрузных автомобилей по временной схеме — глава города выразил опасения, что такие машины будут тормозить трафик. В этом случае не исключено введение запрета на их проезд в этом месте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Воронежа сообщили о заключении контракта на второй этап реконструкции Остужевской развязки, подрядчиком стало «СМУ-90». Всего запланировано три этапа реконструкции. До 2026 года на строительство развязки планируется направить 5,28 млрд рублей, в том числе 5,17 млрд — из федерального бюджета.

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