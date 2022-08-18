Воронеж, 18 августа 2022, 16:23 — REGNUM Второй этап реконструкции Остужевской развязки в Воронеже начнётся в ближайшее время, пока ограничения для автомобилистов вводится не будут. Об этом 18 августа написал в в телеграм-канале глава Воронежа Вадим Кстенин.
Отдельно будет решаться вопрос организации движения большегрузных автомобилей по временной схеме — глава города выразил опасения, что такие машины будут тормозить трафик. В этом случае не исключено введение запрета на их проезд в этом месте.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Воронежа сообщили о заключении контракта на второй этап реконструкции Остужевской развязки, подрядчиком стало «СМУ-90». Всего запланировано три этапа реконструкции. До 2026 года на строительство развязки планируется направить 5,28 млрд рублей, в том числе 5,17 млрд — из федерального бюджета.
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