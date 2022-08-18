Уфа, 18 августа, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Работы по восстановлению реки Дема начали в Чишминском районе Башкирии. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба министерства природопользования и экологии региона.

Admoblkaluga.ru Очистка реки

Сообщается, что восстановительные работу идут в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Стоимость работ составляет около 105 млн рублей, пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что в настоящее время на объекте формируют карты намыва. Специалистам предстоит расчистить участок протяженностью 35 км, поднять со дна реки свыше 145 тысяч кубометров донных отложений. Кроме этого, русло реки очистят от поваленных деревьев.

Сообщается, что после очистки данного водного объекта его санитарное состояние улучшится, это позволит улучшить качество воды, а значит и условия проживания 5,7 тысяч жителей Башкирии.

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